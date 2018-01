Nach einem sehr starken Jahr an den Aktienmärkten, insbesondere den amerikanischen, hatten viele Marktbeobachter erwartet, dass es die drei US-Leitindizes zum Jahresbeginn etwas ruhiger angehen lassen. Stattdessen hüpfte zum Beispiel der Dow Jones Index so schnell 1.000 Punkte aufwärts, wie wir dies in letzter Zeit nur noch von sogenannten Kryptowährungen kennen. Neben der US-Steuerreform gibt es noch ein paar weitere Gründe für den guten Lauf der US-Börsen. Welche dies sind, was für spannende Daten in den nächsten Tagen anstehen und mit welchen Produkten Anleger möglicherweise die im historischen Vergleich betrachtet immer noch recht niedrigen Volatilitäten ausnutzen können, dies alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.