Der Euro hat am Freitag in der Früh die Marke von 1,223 Dollar ins Visier genommen. Um 9 Uhr stieg der Euro bis 1,2274 Dollar nach 1,2235 USD beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,2239 Dollar notiert.Der US-Dollar stand dagegen unter Druck. Grund ist ein Haushaltsstreit in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...