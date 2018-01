BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 18-Jan-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 18/01/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 3921508.13 245.0176901 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 18/01/2018 IE00B7VB3908 420496 GBP 5998005.361 14.2641199 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 18/01/2018 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21791071.58 239.7996256 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 18/01/2018 IE00B8JF9153 910432 EUR 6103690.901 6.70417 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 18/01/2018 IE00B878KX55 30375 EUR 8956008.125 294.8480041 Daily ETP



Boost ShortDAX 18/01/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6436415.844 5.8271363 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 18/01/2018 IE00B7Y34M31 191038 USD 131126370.1 686.3889386 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 18/01/2018 IE00B8K7KM88 3987472 USD 22625562.1 5.674162 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 18/01/2018 IE00B8W5C578 10957 USD 13308804.41 1214.639446 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 18/01/2018 IE00B8VZVH32 6457097 USD 16826605.25 2.6059087 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 18/01/2018 IE00B7ZQC614 99389727 USD 125658720.1 1.2643029 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 18/01/2018 IE00B7SX5Y86 1299793 USD 47109982.28 36.2442191 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 18/01/2018 IE00B8HGT870 664787 USD 16852195.22 25.3497665 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 18/01/2018 IE00B6X4BP29 48475 USD 4748088.769 97.9492268 Daily ETP



Boost Copper 3x 18/01/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2258496.24 26.1058597 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 18/01/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2971140.847 53.058929 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 18/01/2018 IE00B8VC8061 250529873 USD 56952605.29 0.2273286 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 18/01/2018 IE00B76BRD76 371299 USD 11718124.37 31.5598059 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 18/01/2018 IE00B7XD2195 5054197 USD 17476383.18 3.4577962 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 18/01/2018 IE00B8JG1787 19715 USD 1925509.327 97.6672243 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 18/01/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2104639.221 37.46242829 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 18/01/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2371609.336 63.46801552 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 18/01/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 449348.0388 171.0498815 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 18/01/2018 IE00BBGBF313 502695 GBP 25798476.67 51.32033673 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 18/01/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2008665.09 231.2531764 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 18/01/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 239533507.4 4651.136066 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 18/01/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 182495004 22419.53366 Daily ETP



Boost Palladium 18/01/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 549192.4291 43.6386515 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 18/01/2018 IE00B94QLN63 7471 USD 1276511.263 170.8621688 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 18/01/2018 IE00B94QL251 4863 USD 615026.3435 126.4705621 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 18/01/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 220507.8594 3.9410888 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 18/01/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 342541.3051 65.8733279 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 18/01/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 622066.1046 84.1312016 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 18/01/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 527783.7557 88.5989182 Daily ETP



Boost Silver 2x 18/01/2018 IE00B94QL921 3015 USD 182917.6021 60.6691881 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 18/01/2018 IE00B94QL699 14638 USD 655410.324 44.7745815 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 18/01/2018 IE00B873CW36 4187195 EUR 33728454.91 8.0551431 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 18/01/2018 IE00B8NB3063 297779 EUR 32329443.42 108.5685808 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1117046.67 127.2262722 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKS8QM96 289001 EUR 14651008.93 50.6953572 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 398502.2701 128.5491194 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKS8QN04 1427259 EUR 82565700.85 57.8491366 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113321.1672 138.0282183 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8163514.226 50.89345793 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKT09032 2500 USD 251668.3798 100.6673519 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 18/01/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11003290 83.2252233 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 18/01/2018 IE00BLS09N40 451636 EUR 20005607.19 44.2958648 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 18/01/2018 IE00BLS09P63 268539 EUR 3766951.715 14.0275778 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 18/01/2018 IE00BLNMQS92 37769 EUR 3294309.53 87.2225775 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 18/01/2018 IE00BLNMQT00 112432 EUR 5540893.027 49.2821708 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 18/01/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2792241.888 19.8301367 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 18/01/2018 IE00BVFZGF35 15577 USD 1282034.451 82.3030398 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 18/01/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 468213.4816 41.1254705 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 18/01/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 635220.8413 45.1792917 Short Daily ETP



Boost Brent 18/01/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8239671.335 22.7230445 Oil ETC



Boost Gold 18/01/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3001641.962 27.0740156 ETC



Boost Natural Gas 18/01/2018 IE00BVFZGL94 18751 USD 410797.5287 21.9080331 ETC



Boost BTP 10Y 5x 18/01/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8152180.266 45.126932 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 18/01/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3930541.066 51.2616864 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 18/01/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1657016.366 86.0608895 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 18/01/2018 IE00BYNXPK85 7068 EUR 454592.8331 64.3170392 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 18/01/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2419376.605 103.9161844 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 18/01/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 3971778.435 56.0352488 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 18/01/2018 IE00BYTYHR65 437057 USD 5410472.963 12.3793303 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 18/01/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 8973979.581 309.149083 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 18/01/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 210847.4544 19.1679504 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 18/01/2018 IE00BYTYHQ58 44501420 USD 6063380.777 0.1362514 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 18/01/2018 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 12584882 162.5113894 ETP



Boost Bund 30Y 3x 18/01/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 323175.5139 109.9236442 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 18/01/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25999365.09 10077.27329 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 18/01/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 380219.9464 108.6342704 Short Daily ETP



