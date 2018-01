TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Investoren an den Börsen Asiens haben sich am Freitag weitgehend unbeeindruckt vom US-Haushaltsstreit gezeigt. Sollte der Konflikt ungelöst bleiben, dürfte es zum sogenannten "Government Shutdown" kommen, also dem Herunterfahren großer Teile der Regierung und Verwaltung aus finanziellen Gründen.

Der japanische Nikkei 225 und der Hongkonger Hang Seng legten nach dem späten Abverkauf an historischen Marken vom Vortag zum Wochenschluss wieder etwas zu, erreichten zunächst aber keine neuen Höchststände mehr.

Der Nikkei 225-Index stieg um 0,19 Prozent auf 23 808,06 Punkte. Für den Hongkonger Hang Seng ging es zuletzt um 0,18 Prozent nach oben auf 32 179,91 Zähler und der chinesische CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, legte um 0,33 Prozent auf 4285,40 Punkte zu./mis/jha/

ISIN XC0009692440 JP9010C00002 XC0006013624 CNM0000001Y0

AXC0071 2018-01-19/09:31