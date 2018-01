FRANKFURT (Dow Jones)--Der Roboterbauer Kuka wird seine für 2017 in Aussicht gestellte Marge trotz eines stärker als erwarteten Umsatzanstiegs nicht erreichen. Das Augsburger Unternehmen, das mehrheitlich zur chinesischen Midea gehört, meldete eine Ergebnisbelastung von 40 Millionen Euro. Eine umfassende Überprüfung von Projekten unter anderem zu Steigerung der Rentabilität habe diese Belastung aufgedeckt.

Kuka rechnet deshalb nur noch mit einer bereinigten EBIT-Marge von 4,3 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen 5,5 Prozent in Aussicht gestellt. Das Unternehmen hatte 2016 eine bereinigte EBIT-Marge von 5,6 Prozent erzielt.

Den Ausblick für den Umsatz hob Kuka wiederum auf 3,45 Milliarden Euro an, was einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 entspräche. Zuvor war ein Umsatzanstieg auf 3,3 Milliarden Euro angepeilt worden.

Vorläufige Zahlen für 2017 wird die Kuka AG am 15. Februar vorlegen.

