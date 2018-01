Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Quartalszahlen von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das deutsche Mobilfunkgeschäft dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das höhere Kursziel begründete er mit einem angehobenen fairen Wert für T-Mobile US. Nach dem geplatzten Deal mit Sprint werde die US-Tochter nun wohl auf eigenständiges Wachstums setzen./bek/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0008 2018-01-19/09:33

ISIN: DE0005557508