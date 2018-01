München (ots) -



Ablösung eines Dispokredits senkt Kreditkosten um über 300 Euro



Bei einer Umschuldung lösen Verbraucher einen bestehenden Ratenkredit mit hohem Zinssatz durch einen neuen günstigeren Ratenkredit ab. Dadurch sparen sie über 2.000 Euro.1)



"Weil die Kreditzinsen in den vergangenen Jahren stark gesunken sind, ist der Zeitpunkt für eine Umschuldung günstig", sagt Florian Reichert, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24.



Beispiel: Ein Kunde hat ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld von 22.000 Euro und einer Restlaufzeit von 72 Monaten. Dafür zahlt er den bei Abschluss 2016 üblichen Zinssatz von jährlich 7,10 Prozent effektiv.2) Löst er diesen zum durchschnittlich über CHECK24 abgeschlossenen Umschuldungszinssatz von 4,11 Prozent effektiv ab, zahlt er über 2.000 Euro weniger. Im Schnitt schuldeten CHECK24-Kunden 2017 Kredite in Höhe von 22.374 Euro um.



Bei vorzeitiger Ablöse des Altkredits kann der Kreditgeber eine Entschädigung von bis zu einem Prozent der Restschuld verlangen. Selbst dann beträgt die Ersparnis durch die Umschuldung im Beispiel immer noch rund 1.900 Euro.



Mit günstigem Ratenkredit auch aus der Dispofalle: Ablöse spart über 300 Euro



Bankkunden, die ihr Girokonto überziehen, zahlen dafür in Deutschland im Schnitt 9,78 Prozent Dispozinsen p. a.3) Der effektive Jahreszins für einen Ratenkredit, der über CHECK24 abgeschlossen wird, liegt bei durchschnittlich 2,78 Prozent.4) Durch den günstigen Ratenkredit senken Verbraucher bei einer Kreditsumme von 3.000 Euro und einer Laufzeit von 36 Monaten ihre Kosten im Vergleich zum Dispokredit im Beispiel um über 300 Euro.



1) Mehr Informationen unter: https://www.check24.de/kredit/publikationen/umschuldung-studie/ 2) Volumengewichteter effektiver Jahreszins gemäß Bundesbank-Zinsstatistik für Kredite mit über 5-jähriger Laufzeit; Quelle: http://ots.de/RZOiV; Quelle: http://ots.de/b8dQs 3) Quelle: https://www.test.de/Girokonten-Dispozinsen-4586765-0/ [abgerufen: 11.01.2018] 4) Berücksichtigt wurden alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite mit dem Verwendungszweck "Ausgleich Dispo" oder zur freien Verwendung und einer Kreditsumme zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Beispielrechnung: Ratenkredit 3.000 Euro, Laufzeit 36 Monate.



