19.1.: Marlene Binder läutet die Opening Bell für Freitag. Die Ex-C.I.R.A.-Generalsekretärin ist für das Kinderhilfswerk NPH Österreich als Digital Manager und Fundraiserin tätig http://www.nph.at Unterstützung via http://www.nph.at/spendenshop http://cira.at http://www.wienerborse.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 18.1.: Jack Wagner läutet die Opening Bell für Donnerstag. Mit CyberTrap mag er Hacker in die Falle locken, kann auch ein Riesenthema für die Börsenotierten sein. Das Motto: "Building the european leader in deception technology" https://cybertrap.com http://www.wienerborse.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 17.1.: Katharina Beyersdorfer...

Den vollständigen Artikel lesen ...