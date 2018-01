Die amerikanische Rohölförderung liegt knapp unter Rekordniveau - die Ölproduktion könnte bald die Grenze von zehn Millionen Fass pro Tag überschreiten. Die Ölpreise fallen daraufhin spürbar.

Die Ölpreise sind am Freitag spürbar unter Druck geraten. Analysten nannten Daten vom Rohölmarkt aus den USA als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 68,63 US-Dollar. Das waren 68 Cent weniger als am Vortag. Der ...

