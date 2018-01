Original-Research: Sanochemia Pharmazeutika AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Sanochemia Pharmazeutika AG Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG ISIN: AT0000776307 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 19.01.2018 Kursziel: EUR 2,90 (bislang EUR 2,80) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.08.2017 (Rating Buy) Analyst: Peter Hasler, Susanne Hasler Attraktive Produkte in klinischer Entwicklung Im abgelaufenen Geschäftsjahr (30.09.) erzielte Sanochemia Erlöse von EUR 41,4 Mio. (Sphene Capital: EUR 39,3 Mio., +5,2% YoY). Dynamisch verlief die Entwicklung im vierten Quartal, in dem die Erlöse auf EUR 14,1 Mio. und damit um 11,9% anstiegen. Hauptverantwortlich dafür waren insbesondere radiologische Produkte aus dem Segment Humanpharmazeutika, das sowohl von höheren Umsätzen in bestehenden und Produkteinführungen in neuen Märkten als auch von neuen Produkten profitierte. Ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert lag das EBITDA, das sich auf EUR 4,1 Mio. von EUR 3,6 Mio. (+13,2% YoY) verbesserte und damit deutlich über unseren Prognosen (EUR 2,4 Mio.) lag. Dabei konnte im (ertragsseitig typischerweise schwachen) vierten Quartal mit einem EBITDA in Höhe von EUR 1,7 Mio. ein nahezu gleich hohes EBITDA wie in den ersten drei Quartalen zusammengenommen erwirtschaftet werden. Auch trotz Berücksichtigung höherer Refinanzierungskosten aus der Tilgung der Mittelstandsanleihe hat sich das Ergebnis vor Steuern auf EUR -0,2 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert von knapp EUR -0,5 Mio. deutlich verbessert. Wir ermitteln ein Kursziel von EUR 2,90 je Aktie (bislang EUR 2,80) und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Sanochemia Pharmazeutika AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16035.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de Susanne Hasler, CFA +49 (89) 74443558/ +49 (176) 24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN AT0000776307

AXC0083 2018-01-19/09:56