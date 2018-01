Frankfurt - Die wirtschaftliche Erholung in Brasilien ist im Gange, so die Analysten der DekaBank. Der Wachstumsausblick habe sich in den vergangenen Monaten weiter aufgehellt. Die jüngst veröffentlichten Einzelhandelsumsätze für November hätten deutlich positiv überrascht. Die Einkaufsmanagerindices seien seit dem Sommer im Expansionsbereich.

