Die Kursexplosion bei Bitcoin und anderen Cyberdevisen hatte großes Interesse in der Finanzindustrie geweckt. Die US-Börsenaufsicht SEC bekräftigt nun grundsätzliche Bedenken und warnt vor Sicherheitsproblemen.

Die US-Börsenaufsicht SEC dämpft Hoffnungen der Finanzbranche, rasch auf den Siegeszug von Bitcoin & Co aufspringen zu können. In einem Schreiben an Fonds-Verbände warnte die Behörde vor Sicherheitsproblemen bei Anlageprodukten, die auf Kryptowährungen basieren. Die zuständige SEC-Vertreterin Dalia Blass machte deutlich, dass es erst dann grünes Licht geben werde, wenn die Bedenken ausgeräumt seien.

"Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...