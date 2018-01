Yu Wensheng gilt in China als einer der wenigen kritischen Anwälte, die noch auf freiem Fuß sind. Doch das Bild könnte sich bald ändern, denn der 50-Jährige ist mit einem Einsatzkommando in Peking festgenommen worden.

Nach Kritik an der chinesischen Führung ist der bekannte chinesische Bürgerrechtsanwalt Yu Wensheng festgenommen worden. Der 50-Jährige sei am Freitagmorgen in Peking von der Polizei mit einem besonderen Einsatzkommando vor seinem Haus abgefangen und mitgenommen worden, als er seinen Sohn zur Schule bringen wollte, berichtete seine Frau Xu Yan telefonisch der Deutsche Presse-Agentur.

