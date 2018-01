-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/fxQh5 --------------------------------------------------------------



Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Online-Fotoservice Pixum baut sein Angebot für Groß- und Geschäftskunden weiter aus. Auf der eigens eingerichteten Webseite www.pixum.de/grosskunden erhalten Interessenten ab sofort detaillierte Informationen über die Möglichkeiten einer professionellen Zusammenarbeit mit Pixum. Das Angebot richtet sich unter anderem an Fotografen, Aussteller und Unternehmen, die in größerem Umfang Pixum Fotoprodukte bestellen möchten.



Pixum gehört in Europa zu den führenden Anbietern für individuelle Fotoprodukte und steht unter anderem für Qualität, Vielfalt, Service und Nachhaltigkeit. Zu den Millionen von Kunden, die Pixum ihr Vertrauen schenken, zählen auch zahlreiche Geschäftskunden. Für sie bietet Pixum auf Wunsch maßgeschneiderte Business-Lösungen an. Wer zum Beispiel eine Fotoausstellung plant, seine Geschäftsräume mit Pixum Wandbildern ausstatten möchte oder für andere Projekte eine große Anzahl von Fotoprodukten benötigt, der erhält bei Pixum kompetente fachliche Beratung, professionelle Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner sowie attraktive Sonderkonditionen. Die neue Webseite www.pixum.de/grosskunden bietet hierzu weiterführende Informationen und die Möglichkeit, direkt Kontakt mit Pixum aufzunehmen.



Business-Kooperationen dieser Art wurden unter anderem bereits mit der Volkswagen Zubehör GmbH und dem Kölner Stadthotel am Römerturm umgesetzt. So stattete Pixum das AutoMuseum Volkswagen in Wolfsburg mit 68 Leinwand-Drucken aus, die als Teil einer Ausstellung gezeigt wurden. Das Stadthotel am Römerturm in Köln erwarb insgesamt 240 Pixum Wandbilder, die nun sämtliche Zimmer des Hotels schmücken.



Eine Kooperation mit Pixum bietet für Geschäftskunden dank einer umfassenden Betreuung, attraktiver Konditionenen und hochwertiger Fotoprodukte somit zahlreiche Vorteile und damit die ideale Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Weitere Informationen gibt es auf www.pixum.de/grosskunden



OTS: Pixum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/24663 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_24663.rss2



Pressekontakt: Ingo Kreutz und Melanie Goeres E-Mail: presse@pixum.de Fon: +49 (0) 2236 886 317 www.pixum.de/presse