Geschäftsjahr 2016/17:

Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2015 /2016 konnte die CKW-Gruppe im vergangenen Abschluss 2016/17 wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Gesamtleistung erhöhte sich um 0.1% auf CHF 847.2 Mio. Der Preiszerfall an den Energiemärkten belastet nach wie vor das Ergebnis von CKW. Trotz eines zuletzt positiven Trends liegen die Energiepreise nach wie vor unter den Produktionskosten. Der Stromabsatz sank um 13.6% auf 6160 Mio kWh. Der Ertragsausfall aufgrund des Preiszerfalles konnte durch die Erweiterung des Dienstleistungsangebots reduziert werden. Insbesondere die Vermarktung von Kraftwerken am Systemdienstleistungsmarkt (Regelenergie bei Netzschwankungen) hat sich positiv entwickelt. Zum positiven Ergebnis hat ausserdem eine hohe Auslastung des Datacenter LuZ beigetragen. Eine breite Kundenbasis aus Wirtschaft und öffentlicher Hand konnte für die Nutzung des Services gewonnen werden. Auch das Segment Gebäudetechnik hat sich in einem stark umkämpften Markt mit hohem Preisdruck behauptet. Im Netz führte die Absenkung des Kapitalkosten-Zinssatzes (WACC) durch das eidgenössische Departement UVEK von 4.7% auf 3.83% zu einem um CHF 6.3 Mio tieferen Ergebnisbeitrag gegenüber dem Vorjahr. ...

