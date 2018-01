Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet und tendiert seitwärts. Die Stimmung am Markt sei von Vorsicht geprägt und es fehlten Impulse, meinen Marktexperten. Weder die Vorgaben aus den USA noch jene aus Asien geben dem europäischen Geschäft am Tag des "kleinen" Optionsverfalls eine klare Richtung vor. Nach der jüngsten Rekordjagd hätten die Anleger an der Wall Street einen Gang zurückgeschaltet, hiess es. Derweil sinken die Ölpreise mit Blick auf die wachsende US-Ölproduktion, was die Stimmung an der Börse ebenfalls dämpfen dürfte.

Der richtungslose Verlauf dürfte sich am Freitag fortsetzen. Weder unternehmens- noch konjunkturseitig stehen wichtige News auf dem Programm. Noch offen bleibt, ob es im Rahmen der Budgetdiskussionen in den USA zu einem "Shutdown" kommt, der das Herunterfahren weiter Teile von Regierung und Verwaltung bedeuten würde. In der Nacht auf Freitag hatte zwar das Repräsentantenhaus in Washington einem Gesetzentwurf zugestimmt, der den "Shutdown" vermeiden soll. Entscheidend wird aber die heutige Abstimmung im Senat sein.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.35 Uhr mit 0,01% minim höher bei 9'453,70 Punkten. Damit zeichnet sich für die laufende Woche ein Rückgang von rund 1% ab. Dieser wird massgeblich von den Kurseinbussen der Roche-Genussscheinen ...

