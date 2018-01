Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Lyxor International Asset Management (US35) AMENDED: CHANGE OF SHARE CLASS NAME FOR THE FUNDS LISTED BELOW 19-Jan-2018 / 09:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. NOTICE TO HOLDERS OF SHARES OR UNITS IN THE FOLLOWING FUNDS *********************************************************** Paris, 18 January 2018 Dear unit-holder or shareholder, The Management Company has decided to change the names of the funds shown in the table below. The names of these funds will be changed in their respective Prospectus and Key Investor Information Document at the date shown in the "Effective date" column. Fund Concerned New Name ISIN Effective Date LYXOR CAC 40 (DR) Lyxor CAC 40 (DR) FR0007052782 22/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR EASTERN Lyxor Eastern FR0010204073 22/01/2018 EUROPE (CECE NTR Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF - EUR) UCITS ETF - C-EUR Acc LYXOR DOW JONES Lyxor Dow Jones FR0007056841 22/01/2018 INDUSTRIAL AVERAGE Industrial UCITS ETF - D-EUR Average UCITS ETF - Dist LYXOR FTSE ATHEX Lyxor FTSE Athex FR0010405431 22/01/2018 LARGE CAP UCITS Large Cap UCITS ETF ETF - Dist LYXOR DAILY Lyxor Daily FR0010869495 22/01/2018 SHORTDAX X2 UCITS ShortDAX x2 UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc LYXOR EURO Lyxor Euro FR0010737544 22/01/2018 CORPORATE BOND Corporate Bond UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR EURO CASH Lyxor Euro Cash FR0010510800 22/01/2018 UCITS ETF UCITS ETF - Acc LYXOR EURO Lyxor Euro FR0010814236 22/01/2018 CORPORATE BOND EX Corporate Bond Ex FINANCIALS UCITS Financials UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc LYXOR FTSE MIB Lyxor FTSE MIB FR0010010827 24/01/2018 UCITS ETF UCITS ETF - Dist LYXOR HONG KONG Lyxor Hong Kong FR0010361675 24/01/2018 (HSI) UCITS ETF - (HSI) UCITS ETF - D-EUR Dist LYXOR FTSE Lyxor FTSE FR0010833558 24/01/2018 EPRA/NAREIT EPRA/NAREIT Developed Europe Developed Europe UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR IBEX 35 Lyxor IBEX 35 FR0011036268 24/01/2018 DOBLE INVERSO Doble Inverso DIARIO UCITS ETF Diario UCITS ETF - Acc LYXOR MSCI WORLD Lyxor MSCI World FR0010315770 26/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR MSCI WORLD Lyxor MSCI World FR0011669845 26/01/2018 UCITS ETF - UCITS ETF - MONTHLY HEDGED Monthly Hedged to D-USD USD - Dist LYXOR MSCI AC ASIA Lyxor MSCI AC FR0010312124 26/01/2018 PACIFIC EX JAPAN Asia Pacific Ex UCITS ETF - C-EUR Japan UCITS ETF - Acc LYXOR MSCI AC Asia Lyxor MSCI AC FR0010652867 26/01/2018 Ex Japan UCITS ETF Asia Ex Japan - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR MSCI EM Lyxor MSCI EM FR0010410266 26/01/2018 LATIN AMERICA Latin America UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR NEW ENERGY Lyxor New Energy FR0010524777 26/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR MSCI TAIWAN Lyxor MSCI Taiwan FR0010444786 26/01/2018 UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR DAILY SHORT Lyxor CAC 40 FR0010591362 26/01/2018 CAC 40 UCITS ETF Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc LYXOR DAILY Lyxor CAC 40 FR0010592014 26/01/2018 LEVERAGE CAC 40 Daily (2x) UCITS ETF Leveraged UCITS ETF - Acc LYXOR EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0010424143 26/01/2018 50 DAILY DOUBLE 50 Daily (-2x) SHORT UCITS ETF Inverse UCITS ETF - Acc LYXOR EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0010424135 26/01/2018 50 DAILY SHORT 50 Daily (-1x) UCITS ETF Inverse UCITS ETF - Acc LYXOR FTSE MIB Lyxor FTSE MIB FR0010446666 26/01/2018 DAILY DOUBLE SHORT Daily (-2x) (Xbear) UCITS ETF Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc LYXOR DAILY DOUBLE Lyxor Bund Daily FR0010869578 26/01/2018 SHORT BUND UCITS (-2x) Inverse ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345371 29/01/2018 600 BANKS UCITS Europe 600 Banks ETF UCITS ETF - Acc LYXOR RUSSIA (Dow Lyxor Russia (Dow FR0010326140 29/01/2018 Jones Russia GDR) Jones Russia GDR) UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR RUSSIA (Dow Lyxor Russia (Dow FR0011495944 29/01/2018 Jones Russia GDR) Jones Russia GDR) UCITS ETF - D-GBP UCITS ETF - Dist LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344879 29/01/2018 600 HEALTHCARE Europe 600 UCITS ETF Healthcare UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344861 29/01/2018 600 FOOD & Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF BEVERAGE UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344887 29/01/2018 600 INDUSTRIAL Europe 600 GOODS & SERVICES Industrial Goods UCITS ETF & Services UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344630 29/01/2018 600 AUTOMOBILES & Europe 600 PARTS UCITS ETF Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345504 29/01/2018 600 CONSTRUCTION & Europe 600 MATERIALS UCITS Construction & ETF Materials UCITS ETF - Acc LYXOR SOUTH AFRICA Lyxor South FR0010464446 29/01/2018 (FTSE JSE TOP 40) Africa (FTSE JSE UCITS ETF - C-EUR TOP 40) UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345363 29/01/2018 600 FINANCIAL Europe 600 SERVICES UCITS ETF Financial Services UCITS ETF - Acc LYXOR PRIVEX UCITS Lyxor PRIVEX FR0010407197 29/01/2018 ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345470 29/01/2018 600 CHEMICALS Europe 600 UCITS ETF Chemicals UCITS ETF - Acc Lyxor Commodities Lyxor Commodities FR0010346205 31/01/2018 Thomson Thomson Reuters/CoreCommod Reuters/CoreCommo ity CRB EX-Energy dity CRB TR UCITS ETF - EX-Energy TR C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0007054358 31/01/2018 50 (DR) UCITS ETF 50 (DR) UCITS ETF - D-EUR - Dist Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0012399806 31/01/2018 50 (DR) UCITS ETF 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged - Daily Hedged to C-USD USD - Acc Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0012399772 31/01/2018 50 (DR) UCITS ETF 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged - Daily Hedged to C-GBP GBP - Acc LYXOR WORLD WATER Lyxor World Water FR0010527275 31/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist Lyxor China Lyxor China FR0010204081 31/01/2018 Enterprise (HSCEI) Enterprise UCITS ETF - C-EUR (HSCEI) UCITS ETF - Acc Lyxor Brazil Lyxor Brazil FR0010408799 31/01/2018 (IBOVESPA) UCITS (Ibovespa) UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010378604 31/01/2018 SELECT DIVIDEND 30 Europe Select UCITS ETF Dividend 30 UCITS ETF - Dist Lyxor STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345389 31/01/2018 600 BASIC Europe 600 Basic RESOURCES UCITS Resources UCITS ETF ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344960 31/01/2018 600 OIL & GAS Europe 600 Oil & UCITS ETF Gas UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344812 31/01/2018 600 Europe 600 TELECOMMUNICATIONS Telecommunication UCITS ETF s UCITS ETF - Acc Lyxor CAC MID 60 Lyxor CAC MID 60 FR0011041334 31/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR Turkey (DJ Lyxor Turkey (DJ FR0010326256 31/01/2018 Turkey TITANS 20) Turkey TITANS 20) UCITS ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344903 31/01/2018 600 INSURANCE Europe 600 UCITS ETF Insurance UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344796 31/01/2018 600 TECHNOLOGY Europe 600 UCITS ETF Technology UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344853 31/01/2018 600 UTILITIES Europe 600 UCITS ETF Utilities UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344986 31/01/2018 600 RETAIL UCITS Europe 600 Retail ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344978 31/01/2018 600 PERSONAL & Europe 600 HOUSEHOLD GOODS Personal & UCITS ETF Household Goods UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344929 31/01/2018 600 MEDIA UCITS Europe 600 Media ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344838 31/01/2018 600 TRAVEL & Europe 600 Travel LEISURE UCITS ETF & Leisure UCITS

January 19, 2018