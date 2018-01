DJ AMENDED: CHANGE OF SHARE CLASS NAME FOR THE FUNDS LISTED BELOW

Lyxor International Asset Management (US35) AMENDED: CHANGE OF SHARE CLASS NAME FOR THE FUNDS LISTED BELOW 19-Jan-2018 / 09:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. NOTICE TO HOLDERS OF SHARES OR UNITS IN THE FOLLOWING FUNDS *********************************************************** Paris, 18 January 2018 Dear unit-holder or shareholder, The Management Company has decided to change the names of the funds shown in the table below. The names of these funds will be changed in their respective Prospectus and Key Investor Information Document at the date shown in the "Effective date" column. Fund Concerned New Name ISIN Effective Date LYXOR CAC 40 (DR) Lyxor CAC 40 (DR) FR0007052782 22/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR EASTERN Lyxor Eastern FR0010204073 22/01/2018 EUROPE (CECE NTR Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF - EUR) UCITS ETF - C-EUR Acc LYXOR DOW JONES Lyxor Dow Jones FR0007056841 22/01/2018 INDUSTRIAL AVERAGE Industrial UCITS ETF - D-EUR Average UCITS ETF - Dist LYXOR FTSE ATHEX Lyxor FTSE Athex FR0010405431 22/01/2018 LARGE CAP UCITS Large Cap UCITS ETF ETF - Dist LYXOR DAILY Lyxor Daily FR0010869495 22/01/2018 SHORTDAX X2 UCITS ShortDAX x2 UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc LYXOR EURO Lyxor Euro FR0010737544 22/01/2018 CORPORATE BOND Corporate Bond UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR EURO CASH Lyxor Euro Cash FR0010510800 22/01/2018 UCITS ETF UCITS ETF - Acc LYXOR EURO Lyxor Euro FR0010814236 22/01/2018 CORPORATE BOND EX Corporate Bond Ex FINANCIALS UCITS Financials UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc LYXOR FTSE MIB Lyxor FTSE MIB FR0010010827 24/01/2018 UCITS ETF UCITS ETF - Dist LYXOR HONG KONG Lyxor Hong Kong FR0010361675 24/01/2018 (HSI) UCITS ETF - (HSI) UCITS ETF - D-EUR Dist LYXOR FTSE Lyxor FTSE FR0010833558 24/01/2018 EPRA/NAREIT EPRA/NAREIT Developed Europe Developed Europe UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR IBEX 35 Lyxor IBEX 35 FR0011036268 24/01/2018 DOBLE INVERSO Doble Inverso DIARIO UCITS ETF Diario UCITS ETF - Acc LYXOR MSCI WORLD Lyxor MSCI World FR0010315770 26/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR MSCI WORLD Lyxor MSCI World FR0011669845 26/01/2018 UCITS ETF - UCITS ETF - MONTHLY HEDGED Monthly Hedged to D-USD USD - Dist LYXOR MSCI AC ASIA Lyxor MSCI AC FR0010312124 26/01/2018 PACIFIC EX JAPAN Asia Pacific Ex UCITS ETF - C-EUR Japan UCITS ETF - Acc LYXOR MSCI AC Asia Lyxor MSCI AC FR0010652867 26/01/2018 Ex Japan UCITS ETF Asia Ex Japan - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR MSCI EM Lyxor MSCI EM FR0010410266 26/01/2018 LATIN AMERICA Latin America UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR NEW ENERGY Lyxor New Energy FR0010524777 26/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR MSCI TAIWAN Lyxor MSCI Taiwan FR0010444786 26/01/2018 UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR DAILY SHORT Lyxor CAC 40 FR0010591362 26/01/2018 CAC 40 UCITS ETF Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc LYXOR DAILY Lyxor CAC 40 FR0010592014 26/01/2018 LEVERAGE CAC 40 Daily (2x) UCITS ETF Leveraged UCITS ETF - Acc LYXOR EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0010424143 26/01/2018 50 DAILY DOUBLE 50 Daily (-2x) SHORT UCITS ETF Inverse UCITS ETF - Acc LYXOR EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0010424135 26/01/2018 50 DAILY SHORT 50 Daily (-1x) UCITS ETF Inverse UCITS ETF - Acc LYXOR FTSE MIB Lyxor FTSE MIB FR0010446666 26/01/2018 DAILY DOUBLE SHORT Daily (-2x) (Xbear) UCITS ETF Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc LYXOR DAILY DOUBLE Lyxor Bund Daily FR0010869578 26/01/2018 SHORT BUND UCITS (-2x) Inverse ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345371 29/01/2018 600 BANKS UCITS Europe 600 Banks ETF UCITS ETF - Acc LYXOR RUSSIA (Dow Lyxor Russia (Dow FR0010326140 29/01/2018 Jones Russia GDR) Jones Russia GDR) UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR RUSSIA (Dow Lyxor Russia (Dow FR0011495944 29/01/2018 Jones Russia GDR) Jones Russia GDR) UCITS ETF - D-GBP UCITS ETF - Dist LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344879 29/01/2018 600 HEALTHCARE Europe 600 UCITS ETF Healthcare UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344861 29/01/2018 600 FOOD & Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF BEVERAGE UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344887 29/01/2018 600 INDUSTRIAL Europe 600 GOODS & SERVICES Industrial Goods UCITS ETF & Services UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344630 29/01/2018 600 AUTOMOBILES & Europe 600 PARTS UCITS ETF Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345504 29/01/2018 600 CONSTRUCTION & Europe 600 MATERIALS UCITS Construction & ETF Materials UCITS ETF - Acc LYXOR SOUTH AFRICA Lyxor South FR0010464446 29/01/2018 (FTSE JSE TOP 40) Africa (FTSE JSE UCITS ETF - C-EUR TOP 40) UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345363 29/01/2018 600 FINANCIAL Europe 600 SERVICES UCITS ETF Financial Services UCITS ETF - Acc LYXOR PRIVEX UCITS Lyxor PRIVEX FR0010407197 29/01/2018 ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345470 29/01/2018 600 CHEMICALS Europe 600 UCITS ETF Chemicals UCITS ETF - Acc Lyxor Commodities Lyxor Commodities FR0010346205 31/01/2018 Thomson Thomson Reuters/CoreCommod Reuters/CoreCommo ity CRB EX-Energy dity CRB TR UCITS ETF - EX-Energy TR C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0007054358 31/01/2018 50 (DR) UCITS ETF 50 (DR) UCITS ETF - D-EUR - Dist Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0012399806 31/01/2018 50 (DR) UCITS ETF 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged - Daily Hedged to C-USD USD - Acc Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0012399772 31/01/2018 50 (DR) UCITS ETF 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged - Daily Hedged to C-GBP GBP - Acc LYXOR WORLD WATER Lyxor World Water FR0010527275 31/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist Lyxor China Lyxor China FR0010204081 31/01/2018 Enterprise (HSCEI) Enterprise UCITS ETF - C-EUR (HSCEI) UCITS ETF - Acc Lyxor Brazil Lyxor Brazil FR0010408799 31/01/2018 (IBOVESPA) UCITS (Ibovespa) UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010378604 31/01/2018 SELECT DIVIDEND 30 Europe Select UCITS ETF Dividend 30 UCITS ETF - Dist Lyxor STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010345389 31/01/2018 600 BASIC Europe 600 Basic RESOURCES UCITS Resources UCITS ETF ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344960 31/01/2018 600 OIL & GAS Europe 600 Oil & UCITS ETF Gas UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344812 31/01/2018 600 Europe 600 TELECOMMUNICATIONS Telecommunication UCITS ETF s UCITS ETF - Acc Lyxor CAC MID 60 Lyxor CAC MID 60 FR0011041334 31/01/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR Turkey (DJ Lyxor Turkey (DJ FR0010326256 31/01/2018 Turkey TITANS 20) Turkey TITANS 20) UCITS ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344903 31/01/2018 600 INSURANCE Europe 600 UCITS ETF Insurance UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344796 31/01/2018 600 TECHNOLOGY Europe 600 UCITS ETF Technology UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344853 31/01/2018 600 UTILITIES Europe 600 UCITS ETF Utilities UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344986 31/01/2018 600 RETAIL UCITS Europe 600 Retail ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344978 31/01/2018 600 PERSONAL & Europe 600 HOUSEHOLD GOODS Personal & UCITS ETF Household Goods UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344929 31/01/2018 600 MEDIA UCITS Europe 600 Media ETF UCITS ETF - Acc LYXOR STOXX EUROPE Lyxor STOXX FR0010344838 31/01/2018 600 TRAVEL & Europe 600 Travel LEISURE UCITS ETF & Leisure UCITS

ETF - Acc Lyxor Commodities Lyxor Commodities FR0010270033 02/02/2018 Thomson Thomson Reuters/CoreCommod Reuters/CoreCommo ity CRB TR UCITS dity CRB TR UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc LYXOR MSCI EUROPE Lyxor MSCI Europe FR0010261198 02/02/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR MSCI USA Lyxor MSCI USA FR0010296061 02/02/2018 UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR IBEX35 (DR) Lyxor IBEX 35 FR0010251744 02/02/2018 UCITS ETF - D-EUR (DR) UCITS ETF - Dist LYXOR RUSSELL 1000 Lyxor Russell FR0011119171 02/02/2018 GROWTH UCITS ETF - 1000 Growth UCITS C-USD ETF - Acc LYXOR RUSSELL 1000 Lyxor Russell FR0011119205 02/02/2018 VALUE UCITS ETF - 1000 Value UCITS C-USD ETF - Acc LYXOR RUSSELL 2000 Lyxor Russell FR0011119254 02/02/2018 UCITS ETF - C-USD 2000 UCITS ETF - Acc Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX FR0011645647 05/02/2018 Banks (DR) UCITS Banks (DR) UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc Lyxor FTSE Italia Lyxor FTSE Italia FR0011758085 05/02/2018 Mid Cap PIR (DR) Mid Cap PIR (DR) UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR GERMAN Lyxor German FR0011857234 05/02/2018 MID-CAP MDAX UCITS Mid-Cap MDAX ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist LYXOR FORTUNE SG Lyxor Fortune SG FR0011720911 05/02/2018 MSCI CHINA A (DR) MSCI China A (DR) UCITS ETF - C-USD UCITS ETF - Acc LYXOR MSCI SELECT Lyxor MSCI Select FR0011645605 05/02/2018 OECD EMERGING OECD Emerging MARKETS GDP UCITS Markets GDP UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc Lyxor FTSE US Lyxor FTSE US FR0013235256 05/02/2018 Quality Low Vol Quality Low Vol Dividend (DR) Dividend (DR) UCITS ETF - D-USD UCITS ETF - Dist LYXOR BARCLAYS Lyxor Barclays FR0012386696 05/02/2018 FLOATING RATE EURO Floating Rate 0-7Y UCITS ETF - Euro 0-7Y UCITS C-EUR ETF - Acc Lyxor BofAML EUR Lyxor BofAML EUR FR0010975771 05/02/2018 High Yield High Yield Ex-Financial Bond Ex-Financial Bond UCITS ETF UCITS ETF - Dist LYXOR IBOXX $ Lyxor iBoxx $ FR0010961003 05/02/2018 TREASURIES 10Y+ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - D-USD Dist LYXOR IBOXX Lyxor iBoxx FR0012283398 05/02/2018 GERMANY 1-3Y (DR) Germany 1-3Y (DR) UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc LYXOR EUROMTS Lyxor EuroMTS FR0011146349 05/02/2018 HIGHEST RATED Highest Rated MACRO-WEIGHTED Macro-Weighted GOVT BOND 3-5Y Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - EUR Acc LYXOR BONO 10Y - Lyxor Bono 10Y - FR0011384148 05/02/2018 MTS SPAIN MTS Spain GOVERNMENT BOND Government Bond (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - C-EUR Acc LYXOR EUROMTS Lyxor EuroMTS FR0011146315 05/02/2018 HIGHEST RATED Highest Rated MACRO-WEIGHTED Macro-Weighted GOVT BOND 1-3Y Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - EUR Acc LYXOR EUROMTS Lyxor EuroMTS FR0011146356 05/02/2018 HIGHEST RATED Highest Rated MACRO-WEIGHTED Macro-Weighted GOVT BOND 5-7Y Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - EUR Acc LYXOR DAILY DOUBLE Lyxor 10Y US FR0011607084 05/02/2018 SHORT 10Y US Treasury Daily TREASURY UCITS ETF (-2x) Inverse - C-USD UCITS ETF - Acc LYXOR DAILY DOUBLE Lyxor BTP Daily FR0011023621 05/02/2018 SHORT BTP UCITS (-2x) Inverse ETF UCITS ETF - Acc Lyxor STOXX Europe Lyxor STOXX LU0908500753 07/02/2018 600 (DR) - UCITS Europe 600 (DR) - ETF C-EUR UCITS ETF Acc Lyxor SG Global Lyxor SG Global LU1081771369 07/02/2018 Value Beta UCITS Value Beta UCITS ETF - C-USD ETF - Acc Lyxor MSCI EMU Lyxor MSCI EMU LU1598689153 07/02/2018 Small Cap UCITS Small Cap UCITS ETF - D-EUR ETF - Dist Lyxor MSCI EMU Lyxor MSCI EMU LU1598690169 07/02/2018 Value (DR) UCITS Value (DR) UCITS ETF - D-EUR ETF - Dist Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX LU0908501058 07/02/2018 300 (DR) - UCITS 300 (DR) - UCITS ETF C-EUR ETF Acc Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX LU1237272825 07/02/2018 300 (DR) - UCITS 300 (DR) - UCITS ETF Monthly Hedged ETF Monthly C-GBP Hedged to GBP - Acc Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX LU0908501132 07/02/2018 300 (DR) - UCITS 300 (DR) - UCITS ETF D-EUR ETF Dist Lyxor EURO STOXX Lyxor EURO STOXX LU0908501215 07/02/2018 50 (DR) - UCITS 50 (DR) - UCITS ETF C-EUR ETF Acc Lyxor J.P. Morgan Lyxor J.P. Morgan LU1290894820 07/02/2018 Multi-Factor Multi-Factor Europe Index UCITS Europe Index ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor FTSE USA Lyxor FTSE USA LU1633261679 07/02/2018 Core Core Infrastructure Infrastructure Capped UCITS ETF - Capped UCITS ETF D-USD - Dist Lyxor FTSE Lyxor FTSE LU1633262487 07/02/2018 Developed Europe Developed Europe Core Core Infrastructure Infrastructure Capped UCITS ETF - Capped UCITS ETF D-EUR - Dist Lyxor MSCI EMU Lyxor MSCI EMU LU1598688189 07/02/2018 Growth (DR) UCITS Growth (DR) UCITS ETF - D-EUR ETF - Dist Lyxor J.P. Morgan Lyxor J.P. Morgan LU1348962132 07/02/2018 Multi-Factor World Multi-Factor Index UCITS ETF - World Index UCITS C-USD ETF - Acc Lyxor FTSE UK Lyxor FTSE UK LU1603457992 07/02/2018 Quality Low Vol Quality Low Vol Dividend (DR) Dividend (DR) UCITS ETF - D-GBP UCITS ETF - Dist Lyxor SG Japan Lyxor SG Japan LU1662633525 07/02/2018 Quality Income Quality Income UCITS ETF - D-JPY UCITS ETF - Dist Lyxor Global Lyxor Global LU1691909508 07/02/2018 Gender Equality Gender Equality (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - C-USD Acc Lyxor USD Liquid Lyxor USD Liquid LU1285959703 07/02/2018 Investment Grade Investment Grade Corporate Bonds Corporate Bonds UCITS ETF - D-USD UCITS ETF - Dist Lyxor BofAML $ Lyxor BofAML $ LU1435356149 07/02/2018 High Yield Bond High Yield Bond UCITS ETF - D-USD UCITS ETF - Dist Lyxor BofAML $ Lyxor BofAML $ LU1435356495 07/02/2018 High Yield Bond High Yield Bond UCITS ETF - UCITS ETF - Monthly Hedged Monthly Hedged to D-EUR EUR - Dist Lyxor $ Floating Lyxor $ Floating LU1571051751 07/02/2018 Rate Note UCITS Rate Note UCITS ETF - D-USD ETF - Dist Lyxor $ Floating Lyxor $ Floating LU1571052304 07/02/2018 Rate Note UCITS Rate Note UCITS ETF - Monthly ETF - Monthly Hedged D-GBP Hedged to GBP - Dist Lyxor EuroMTS 10Y Lyxor EuroMTS 10Y LU1598691217 07/02/2018 Italy BTP Italy BTP Government Bond Government Bond (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor BofAML $ Lyxor BofAML $ LU1617164055 07/02/2018 Short Term High Short Term High Yield Bond UCITS Yield Bond UCITS ETF - D-USD ETF - Dist Lyxor BofAML $ Lyxor BofAML $ LU1617164212 07/02/2018 Short Term High Short Term High Yield Bond UCITS Yield Bond UCITS ETF - Monthly ETF - Monthly Hedged D-EUR Hedged to EUR - Dist Lyxor BofAML EUR Lyxor BofAML EUR LU1617164998 07/02/2018 Short Term High Short Term High Yield Bond UCITS Yield Bond UCITS ETF - D-EUR ETF - Dist Lyxor EuroMTS 1-3Y Lyxor EuroMTS LU1598691050 07/02/2018 Italy BTP 1-3Y Italy BTP Government Bond Government Bond (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor 10Y US Lyxor 10Y US LU1541273568 07/02/2018 Treasury Daily Treasury Daily Short UCITS ETF - Short UCITS ETF - C-USD Acc Lyxor BTP Daily Lyxor BTP Daily LU1523098561 07/02/2018 Short UCITS ETF - Short UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor Bund Daily Lyxor Bund Daily LU1523099700 07/02/2018 Short UCITS ETF - Short UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor Commodities Lyxor Commodities LU1435770406 12/02/2018 Thomson Thomson Reuters/CoreCommod Reuters/CoreCommo ity CRB dity CRB EX-Agriculture TR EX-Agriculture TR UCITS ETF - C-USD UCITS ETF - Acc Lyxor DAX (DR) Lyxor DAX (DR) LU0252633754 12/02/2018 UCITS ETF UCITS ETF - Acc Lyxor JPX-Nikkei Lyxor JPX-Nikkei LU1646359452 12/02/2018 400 (DR) UCITS ETF 400 (DR) UCITS - C-EUR ETF - Acc Lyxor JPX-Nikkei Lyxor JPX-Nikkei LU1646359965 12/02/2018 400 (DR) UCITS ETF 400 (DR) UCITS - Daily Hedged ETF - Daily C-EUR Hedged to EUR - Acc Lyxor JPX-Nikkei Lyxor JPX-Nikkei LU1646359882 12/02/2018 400 (DR) UCITS ETF 400 (DR) UCITS - Daily Hedged ETF - Daily C-USD Hedged to USD - Acc Lyxor JPX-Nikkei Lyxor JPX-Nikkei LU1646359619 12/02/2018 400 (DR) UCITS ETF 400 (DR) UCITS - Daily Hedged ETF - Daily C-GBP Hedged to GBP - Acc

LYXOR FTSE 100 Lyxor FTSE 100 LU1650492173 12/02/2018 UCITS ETF - C-GBP UCITS ETF - Acc LYXOR FTSE 100 Lyxor FTSE 100 LU1650492504 12/02/2018 UCITS ETF - UCITS ETF - Monthly Hedged Monthly Hedged to C-USD USD - Acc Lyxor MSCI EMU Lyxor MSCI EMU LU1646360971 12/02/2018 (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - D-EUR Dist Lyxor FTSE Europe Lyxor FTSE Europe LU1237527160 12/02/2018 Minimum Variance Minimum Variance UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor MSCI Pacific Lyxor MSCI LU1220245556 12/02/2018 Ex Japan UCITS ETF Pacific Ex Japan - D-USD UCITS ETF - Dist LYXOR FTSE USA Lyxor FTSE USA LU1646362167 12/02/2018 MINIMUM VARIANCE Minimum Variance UCITS ETF - C-USD UCITS ETF - Acc Lyxor Pan Africa Lyxor Pan Africa LU1287022708 12/02/2018 UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor SG European Lyxor SG European LU0959210278 12/02/2018 Quality Income NTR Quality Income UCITS ETF - D-EUR NTR UCITS ETF - Dist Lyxor S&P 500 VIX Lyxor S&P 500 VIX LU0832435464 12/02/2018 Futures Enhanced Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Roll UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor FTSE All Lyxor FTSE All LU1389266302 12/02/2018 World Minimum World Minimum Variance UCITS ETF Variance UCITS - C-USD ETF - Acc Lyxor FTSE Lyxor FTSE LU1237527673 12/02/2018 Emerging Minimum Emerging Minimum Variance UCITS ETF Variance UCITS - C-USD ETF - Acc Lyxor Euro Stoxx Lyxor Euro Stoxx LU1267054333 12/02/2018 50 Protective Put 50 Protective Put UCITS ETF - D-EUR UCITS ETF - Dist Lyxor DAILY LevDAX Lyxor Daily LU0252634307 12/02/2018 UCITS ETF LevDAX UCITS ETF - Acc Lyxor Daily Double Lyxor Daily LU1327051279 12/02/2018 Short S&P 500 Double Short S&P UCITS ETF - C-USD 500 UCITS ETF - Acc Lyxor S&P 500 Lyxor S&P 500 LU1302703878 12/02/2018 UCITS ETF - Daily UCITS ETF - Daily Hedged C-CHF Hedged to CHF - Acc Lyxor FTSE EMU Lyxor FTSE EMU LU1717044488 12/02/2018 Minimum Variance Minimum Variance UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor EUR 2-10Y Lyxor EUR 2-10Y LU1390062245 12/02/2018 Inflation Inflation Expectations UCITS Expectations ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor EuroMTS 3-5Y Lyxor EuroMTS LU1650488494 12/02/2018 Investment Grade 3-5Y INVESTMENT (DR) UCITS ETF - GRADE (DR) UCITS C-EUR ETF - Acc Lyxor EuroMTS Lyxor EuroMTS LU1650490474 12/02/2018 All-Maturity All-Maturity Investment Grade Investment Grade (DR) UCITS ETF (DR) UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor EuroMTS Lyxor EuroMTS LU1650491282 12/02/2018 Inflation Linked Inflation Linked Investment Grade Investment Grade (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor EuroMTS 1-3Y Lyxor EuroMTS LU1650487413 12/02/2018 Investment Grade 1-3Y Investment (DR) UCITS ETF - Grade (DR) UCITS C-EUR ETF - Acc Lyxor US$ 10Y Lyxor US$ 10Y LU1390062831 12/02/2018 Inflation Inflation Expectations UCITS Expectations ETF - C-USD UCITS ETF - Acc Lyxor EUROMTS 5-7Y Lyxor EuroMTS LU1287023003 12/02/2018 Investment Grade 5-7Y Investment (DR) UCITS ETF - Grade (DR) UCITS C-EUR ETF - Acc Lyxor US TIPS (DR) Lyxor US TIPS LU1452600601 12/02/2018 UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged Monthly Hedged to D-GBP GBP - Dist Lyxor US TIPS (DR) Lyxor US TIPS LU1452600270 12/02/2018 UCITS ETF - D-USD (DR) UCITS ETF - Dist Lyxor EUROMTS Lyxor EuroMTS LU1287023185 12/02/2018 7-10Y Investment 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc Lyxor FTSE Lyxor FTSE LU1407892592 12/02/2018 Actuaries UK Gilts Actuaries UK (DR) UCITS ETF - Gilts (DR) UCITS D-GBP ETF - Dist Lyxor EuroMTS Lyxor EuroMTS LU1287023342 12/02/2018 Highest Rated Highest Rated Macro-Weighted Macro-Weighted Govt Bond (DR) Govt Bond (DR) UCITS ETF - C-EUR UCITS ETF - Acc Lyxor iBoxx EUR Lyxor iBoxx EUR LU1215415214 12/02/2018 Liquid High Yield Liquid High Yield BB UCITS ETF C-EUR BB UCITS ETF - Acc Lyxor iBoxx $ Lyxor iBoxx $ LU1407887162 12/02/2018 Treasuries 1-3Y Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - D-USD Dist Lyxor FTSE Lyxor FTSE LU1439943090 12/02/2018 Actuaries UK Gilts Actuaries UK 0-5Y (DR) UCITS Gilts 0-5Y (DR) ETF - D-GBP UCITS ETF - Dist Lyxor EuroMTS Lyxor EuroMTS LU1650489385 12/02/2018 10-15Y Investment 10-15Y Investment Grade (DR) UCITS Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR ETF - Acc Lyxor EUROMTS 15+Y Lyxor EuroMTS LU1287023268 12/02/2018 Investment Grade 15+Y Investment (DR) UCITS ETF - Grade (DR) UCITS C-EUR ETF - Acc Lyxor UKGBP 10Y Lyxor UKGBP 10Y LU1549300439 12/02/2018 Inflation Inflation Expectations UCITS Expectations ETF - C-GBP UCITS ETF - Acc Lyxor BOT MTS Lyxor BOT MTS LU1287024076 12/02/2018 Ex-Bank of Italy Ex-Bank of Italy (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - C-EUR Acc Lyxor FTSE Lyxor FTSE LU1407893301 12/02/2018 Actuaries UK Gilts Actuaries UK Inflation-Linked Gilts (DR) UCITS ETF - Inflation-Linked D-GBP (DR) UCITS ETF - Dist Lyxor Fed Funds US Lyxor Fed Funds LU1233598447 12/02/2018 Dollar Cash UCITS US Dollar Cash ETF - C-USD UCITS ETF - Acc Lyxor iBoxx $ Lyxor iBoxx $ LU1407888996 12/02/2018 Treasuries 5-7Y Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - D-USD Dist Lyxor iBoxx GBP Lyxor iBoxx GBP LU1407891602 12/02/2018 Liquid Corporates Liquid Corporates Long Dated UCITS Long Dated UCITS ETF - D-GBP ETF - Dist Lyxor iBoxx $ Lyxor iBoxx $ LU1407889887 12/02/2018 Treasuries 3-5Y Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - D-USD Dist Lyxor iBoxx $ Lyxor iBoxx $ LU1407888053 12/02/2018 Treasuries 7-10Y Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - D-USD Dist Lyxor Green Bond Lyxor Green Bond LU1563454310 12/02/2018 (DR) UCITS ETF - (DR) UCITS ETF - C-EUR Acc No changes are made to the trading codes, management fees or other characteristics of the above funds. The Prospectuses and the Key Investor Information Documents of the above funds are available for consultation on the AMF's website at www.amf-france.org [1], on Lyxor'sz website at www.lyxoretf.com [2], or may be posted to the investor upon request to client-services-etf@lyxor.com. If you need any more information you should contact your advisor. We thank you for your trust and loyalty. Yours faithfully The Management Company ISIN: LU1407889887, FR0007052782, FR0010204073, FR0007056841, FR0010405431, FR0010869495, FR0010737544, FR0010510800, FR0010814236, FR0010010827, FR0010361675, FR0010833558, FR0011036268, FR0010315770, FR0011669845, FR0010312124, FR0010652867, FR0010410266, FR0010524777, FR0010444786, FR0010591362, FR0010592014, FR0010424143, FR0010424135, FR0010446666, FR0010869578, FR0010345371, FR0010326140, FR0011495944, FR0010344879, FR0010344861, FR0010344887, FR0010344630, FR0010345504, FR0010464446, FR0010345363, FR0010407197, FR0010345470, FR0010346205, FR0007054358, FR0012399806, FR0012399772, FR0010527275, FR0010204081, FR0010408799, FR0010378604, FR0010345389, FR0010344960, FR0010344812, FR0011041334, FR0010326256, FR0010344903, FR0010344796, FR0010344853, FR0010344986, FR0010344978, FR0010344929, FR0010344838, FR0010270033, FR0010261198, FR0010296061, FR0010251744, FR0011119171, FR0011119205, FR0011119254, FR0011645647, FR0011758085, FR0011857234, FR0011720911, FR0011645605, FR0013235256, FR0012386696, FR0010975771, FR0010961003, FR0012283398, FR0011146349, FR0011384148, FR0011146315, FR0011146356, FR0011607084, FR0011023621, LU0908500753, LU1081771369, LU1598689153, LU1598690169, LU0908501058, LU1237272825, LU0908501132, LU0908501215, LU1290894820, LU1633261679, LU1633262487, LU1598688189, LU1348962132, LU1603457992, LU1662633525, LU1691909508, LU1285959703, LU1435356149, LU1435356495, LU1571051751, LU1571052304, LU1598691217, LU1617164055, LU1617164212, LU1617164998, LU1598691050, LU1541273568, LU1523098561, LU1523099700, LU1435770406, LU0252633754, LU1646359452, LU1646359965, LU1646359882, LU1646359619, LU1650492173, LU1650492504, LU1646360971, LU1237527160, LU1220245556, LU1646362167, LU1287022708, LU0959210278, LU0832435464, LU1389266302, LU1237527673, LU1267054333,

