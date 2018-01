FRANKFURT (Dow Jones)--Aktionärsvertreter haben auf der Hauptversammlung von Thyssenkrupp in Bochum zum Teil erhebliche Kritik geäußert. Portfoliomanager Ingo Speich von Union Investment sagte, der Konzern leiste sich "zu viele kapitalintensive Geschäfte, die man sich mit der schwachen Kapitalausstattung eigentlich nicht leisten kann". Er kündigte an, dem Vorschlag einer Dividendenzahlung von gut 93 Millionen Euro nicht zuzustimmen. Das passe nicht zum negativen Cashflow aus dem vergangenen Jahr und zur jüngsten Kapitalerhöhung. "Sie brauchen jeden Cent für den Konzernumbau" in der Bilanz, sagte Speich, dessen Fondsgesellschaft etwa 0,3 Prozent des Thyssenkrupp-Kapitals hält.

Auch Hendrik Schmidt von der Deutsche Asset Management stellte die Frage, aus welchem Ergebnis Thyssenkrupp seine Dividende eigentlich zahlen wolle und wies darauf hin, dass selbst bei zweistelligem Umsatzwachstum das Ergebnis je Aktie aus fortgeführtem Geschäft um fast die Hälfte zurückgegangen sei. Die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank vertritt mehr als 8,4 Millionen Aktien, etwa 1,3 Prozent des Kapitals.

Beide Vertreter bemängelten die langfristig schlechte Aktienentwicklung im Vergleich zu Wettbewerbern. Speich nannte die Amtszeit von Hiesinger in dieser Hinsicht "sieben verlorene Jahre". Der Vertreter der Fondsgesellschaften der Volks- und Raiffeisenbanken rief den Thyssenkrupp-Chef dazu auf, alle Geschäftsfelder ohne Denkverbote und Tabus auf den Prüfstand zu stellen und nannte hier den Werkstoffhandel, den Anlagenbau und das U-Boot-Geschäft. "Mit der Stahlfusion ist es nicht getan. Der Konzernumbau muss weitergehen", sagte Speich. Die Abtrennung des Stahlgeschäftes begrüßte Speich zwar, nannte sie mit den "massiven Zugeständnissen" an die Arbeitnehmer "teuer erkauft".

