Öl gehört heute zu den am stärksten nachgebenden Märkten, Brent (OIL-Basiswert) verliert 0,9% an Wert. Dies wäre bereits der zweite Tag in Folge, an dem es zu Kursrückgängen kommt. Eine Erholung der Ölpreise könnte jedoch die erste Verlustwoche in 2018 begrenzen. OIL erlebte eine beeindruckende Rallye von 45 $ im Juni 2017 auf 70 $ in diesem Jahr, aber jetzt wurde eine wichtige Trendlinie im Stundenchart gebrochen. Die erste kurzfristige Unterstützung kann bei 66,60 $ gefunden werden.

