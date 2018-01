Lieber Leser,

die Halbleiterbranche gehörte im vergangenen Jahr zu den Gewinnerbranchen. Preise für Speicherchips befinden sich derzeit in einem zyklischen Aufwärtstrend. Zum einen wird dieser durch einen in den letzten beiden Jahren erzielten Fortschritt in diesem Segment begünstigt, zum anderen durch eine steigende Nachfrage nach Chips aufgrund der technologischen Entwicklungen generell. Insbesondere aufgrund des letzteren Umstands erwarten einige Analysten, dass sich der Zyklus auch ... (David Iusow)

