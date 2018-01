In Zürich versucht der bekannte aktivistische Investor, der Hedgefonds ELLIOTT CAPITAL, den weltgrößten Flughafen-Retailer zu erpressen. Der Aktionärskreis ist wahrlich illuster. Die Chinesen (HNA GROUP) halten 20,9 % an DUFRY. Eine Aktionärsgruppe unter dem Sammelnamen TRAVEL RETAIL hält 20,7 %, BLACKROCK 3,3 %, KATAR 6,9 % und RICHEMONT 7,5 %. Der Marktwert beträgt rund 7,6 Mrd. CHFfür einen Ca.-Umsatz von knapp 9 Mrd. CHF (konsolidiert)nach einer akzeptablen Korrektur um über 20 %. DUFRY wurde in den letzten Jahren durch umfangreiche Käufe die Nummer 1. Das Unternehmen hat sehr hohe Schulden, die durch umfassende Strukturbereinigungen zu reduzieren sind. Was könnte ELLIOTT bewegen, aus dieser Situation einen Vorteil zu ziehen, wobei die Gegner beachtlich sind? Die übliche Art von ELLIOTT besteht darin, das Management unter Druck zu setzen, entweder das Unternehmen auseinanderzunehmen oder aber es in eine neue Expansionsphase zu drängen. Es wird ein Kraftakt. Wir sind bereits seit Herbst dabei und stehen bei 0 % Gewinn. Mit dem Eintritt von ELLIOTT wird es nun besonders spannend.



