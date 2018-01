Angabe hinsichtlich des gewählten Herkunftmitgliedstaats gemäß § 1 Z 14 BörseG



Wien (pta014/19.01.2018/10:30) - Die Emittentin BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass der Herkunftsmitgliedstaat gem. § 1 Z 14 Börsegesetz 2018 Österreich ist.



Aussender: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Adresse: Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Tel.: +43 59905 0 E-Mail: office@bawagpsk.com Website: www.bawagpsk.com



ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Luxemburg (BdL)



