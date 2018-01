Bonn - Auch am gestrigen Tag kletterte die Rendite der 10-jährigen US-Treasury weiter, so die Analysten von Postbank Research.Sie habe von 2,58% auf 2,61% zugelegt. Trotz der Schwäche am Aktienmarkt hätten Investoren nicht entsprechend bei US-Anleihen zugegriffen.An den europäischen Rentenmärkten habe es dagegen per Saldo wenig Bewegung gegeben. Die Rendite 10-jähriger Bunds beispielsweise habe einen Basispunkt auf 0,57% zugelegt (19.01.2018/alc/a/a)

