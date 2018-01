Wien - Auf Sicht der nächsten Wochen rechnen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) nicht mit viel Spreadpotenzial im Covered Bond (CB)-Bereich.Zum einen würden die schwachen Zeichnungsquoten am Primärmarkt das Einengungspotenzial am Sekundärmarkt dämpfen und des Weiteren würden derzeit die Entwicklungen beim Bund die Spreads treiben. Technisch dürfte der Markt im Gegensatz zu den letzten Jahren auch weniger unterstützt sein, da das deutlich geringere Volumen an auslaufenden Anleihen zu einem positiven Nettoemissionsvolumen führen sollte. Wichtig zu beobachten in den nächsten Wochen werde das Investoreninteresse sein, denn die derzeitigen Book to Cover Ratios seien trotz deutlicher EZB Unterstützung historisch niedrig. Generell erwarten die Analysten der RBI eine Outperformance von spanischen und italienischen CBs in den nächsten Wochen. (Ausgabe 1/2018) (19.01.2018/alc/a/a)

