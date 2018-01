Frankfurt - Die Bank of Korea hat im November den Leitzins um 25 BP auf 1,50% angehoben, so die Analysten der DekaBank.Es sei die erste Zinserhöhung seit Mitte 2011 gewesen. Für eine Erhöhung hätten das kräftige Wirtschaftswachstum und die Tatsache gesprochen, dass sich die Inflationsrate in den vergangenen zwölf Monaten in der Nähe des Inflationsziels von 2% befunden habe, nachdem das frühere Ziel (2,5% bis 3,5%) zuvor über einen längeren Zeitraum verfehlt worden sei. Die weitere wirtschaftliche Perspektive sei gut: Die Analysten würden einen BIP-Zuwachs von 3,1% in 2018 und 3,2% in 2019 erwarten. Dennoch dürften es die Währungshüter mit weiteren Anhebungen nicht eilig haben. Denn zum einen dürfte sich die Inflationsrate im laufenden Jahr nicht wesentlich über das Inflationsziel hinaus bewegen. Zum anderen habe sich der Südkoreanische Won in den vergangenen Monaten in starker Verfassung gezeigt: Er habe seit Anfang Oktober gegenüber dem US-Dollar um rund 7% zugelegt, was für einige Unternehmen der wichtigen Exportindustrie langsam zum Problem werden könnte.

