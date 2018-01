Die Commerzbank hat die Einstufung für Qiagen nach einer erweiterten Zulassung für den Gentest Therascreen in den USA auf "Buy" belassen. "Das Feld der begleitenden Diagnostika ist und bleibt der wichtigste Wachstumstreiber für Qiagen", schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Biotech-Unternehmen profitiere hier von einer Vielzahl an Partnerschaften./ajx/bek Datum der Analyse: 19.01.2018

