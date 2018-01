Die ersten Pokémon-Produkte des neuen Inhabers der Spielwaren-Master-Lizenz umfassen Actionfiguren, Plüschartikel, Rollenspiel-Artikel und mehr



Bristol, Pa. (ots/PRNewswire) - Wicked Cool Toys (http://www.wickedcooltoys.com/) wird seine neue Pokémon-Produktlinie 2018 auf internationalen Spielwarenmessen in London, Nürnberg und New York vorstellen. Das Unternehmen erhielt von The Pokémon Company (http://www.pokemon.co.jp/corporate/en/) International die Spielwaren-Master-Lizenz für die weltweit beliebte Pokémon-Marke und wird eine aufregende Linie an Actionfiguren, Plüschartikeln, Rollenspiel-Artikeln und anderen Spielwaren bieten, die auf der erfolgreichen Pokémon-Zeichentrickserie basieren und im Herbst 2018 in den weltweiten Einzelhandel (mit Ausnahme von Asien) kommen sollen.



"Die Teammitglieder von Wicked Cool Toys sind seit der Markteinführung vor über 20 Jahren riesengroße Pokémon-Fans", so Michael Rinzler, Gründer und Co-Präsident von Wicked Cool Toys. "Wir freuen uns sehr, mit unserer fantastischen neuen Produktlinie Teil des Pokémon-Erbes zu werden und brennen darauf, ab 2018 mehr Innovation in Pokémon-Spielwaren zu bringen."



"Wir bei Wicked Cool Toys können es kaum erwarten, unsere umfassende neue Reihe Pokémon-Spielwaren auf Spielwarenmessen in aller Welt mit der Branche zu teilen", so Jeremy Padawer, Co-Präsident von Wicked Cool Toys. "Von einer neuen interaktiven Pikachu-Plüschfigur mit Sensor-Technologie über eine maßstabsgetreue Figurenreihe mit vielen Pokémon bis hin zu einem gänzlich neuen Verpackungsdesign, die in den Handel gebracht und Pokémon-Fans begeistern werden: Wicked Cool Toys freut sich, den Millionen von ,Trainern' der Marke in aller Welt neue Spielwaren zu bringen."



"Das Team von Wicked Cool Toys hat den Geist des Pokémon-Franchise bei der Entwicklung neuer Spielwaren voll und ganz erfasst", so Colin Palmer, Vizepräsident Marketing bei The Pokémon Company International. "Während sich die Marke weiterentwickelt und wächst, freuen wir uns ab 2018 auf viele Jahre unterhaltsame und innovative neue Produkte von Wicked Cool Toys."



Über Pokémon



The Pokémon Company International, eine Tochterfirma des in Japan ansässigen Unternehmens The Pokémon Company, verwaltet die Marke außerhalb von Asien und ist verantwortlich für Marken-Management, Lizenzierung, Marketing, das Pokémon-Sammelkartenspiel, die TV-Zeichentrickserie, den Heimunterhaltungsbereich sowie die offizielle Pokémon-Website. Das Pokémon-Phänomen nahm 1996 in Japan seinen Ausgang und zählt heute weltweit zu einer der beliebtesten Marken im Bereich der Kinderunterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.pokemon.com.



Über Wicked Cool Toys



Wicked Cool Toys (Wicked Cool Toys LLC/WCT) wurde im Jahr 2012 gegründet und ist führend in Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung eines innovativen, unterhaltsamen Portfolios an Spielwaren für alle Altersgruppen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Bristol, PA; Santa Monica, CA; Hongkong und China und sein Portfolio umfasst sowohl lizenzierte also auch firmeneigene Marken, u. a. Pokémon, Cabbage Patch Kids®, Teddy Ruxpin, GSUSA® (Girl Scouts), MasterChef Junior, WWE®, Wild Kratts, Teenage Mutant Ninja Turtles®, Blaze, Shimmer and Shine, Xtreme Cycle, Cat Paw und My Girl's Dollhouse. Besuchen Sie www.wickedcooltoys.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Facebook, Instagram und Twitter. www.facebook.com/wickedcooltoys @wickedcooltoys



