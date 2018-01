Die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) hat am Donnerstagabend eine neue zehnjährige Anleihe platziert und dafür die größte Zahl an Angeboten erhalten, die es je für eine neue österreichische Anleihe gab, wie OEBFA-Chef Markus Stix, am Freitag im Gespräch mit der APA sagte. Auch der Zinsabstand zu Deutschland sei so niedrig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...