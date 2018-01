FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 570 (600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 265 (245) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7900 (8000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (5000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY'('NEUTRAL') - TARGET 5600(4289)P - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1560 (1405) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 395 (370) PENCE - 'SELL' - MORGAN STANLEY RAISES EASYJET TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 1725 (1490) PENCE - SOCGEN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3300 (3650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 310 (295) PENCE - 'NEUTRAL'



