Der Brent-Ölpreis hat sich am Freitagvormittag mit schwächerer Tendenz gezeigt . Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 68,63 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 69,31 Dollar.Am Markt wurden Daten des ...

