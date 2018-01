Linz - Die Aufhebung des Mindestkurses bei EUR/CHF ist bereits drei Jahre her, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am 15.01.2015 habe die Schweizer Nationalbank die Untergrenze von 1,2000 verabschiedet. Die Folge sei ein Kurssturz gewesen, der sich im Bereich 1,0500 eingependelt habe. Trotz des starken Frankens beeindrucke die Schweiz mit einem Wachstum für 2017 von 1,4%. 2018 lägen die Prognosen bei 1,9%. Bei der Arbeitslosenrate werde für 2018 ein Spitzenwert von 3% erwartet. Die Inflation sei unter 1%. Aus diesem Grund werde die Notenbank den Leitzins bei -0,75% belassen. Eine Abkehr der Negativzinspolitik würde nur Spekulanten anlocken und den Franken wieder unnötig stärken.

Den vollständigen Artikel lesen ...