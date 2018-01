Essen - Die Blicke der Investoren werden sich heute vor allem auf die Politik in den USA richten, so die Analysten der National-Bank AG.Schließlich habe der Kongress es immer noch nicht geschafft, den shut down um Mitternacht zu verhindern, obwohl sich im Repräsentantenhaus eine Mehrheit gefunden habe, die Verschuldungsobergrenze temporär bis zum 16. Februar anzuheben. Im Senat habe es dazu bislang keine Abstimmung gegeben. Gestern habe es dort einen Schlagabtausch und gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen dem Mehrheitsführer der Republikaner und dem Minderheitsführer der Demokraten gegeben. Es sei noch nicht einmal eine Abstimmung über die temporäre Anhebung der Verschuldungsgrenze für den heutigen Tag angesetzt.

