Im Bundestag sind Vorschläge zur Regelung des Familiennachzug von Flüchtlingen diskutiert worden. Auch die FDP hat einen Gesetzesentwurf eingebracht. Damit will die Partei beweisen, dass sie nicht nach rechts rückt.

"Wir wollen nicht nach links oder rechts, wir wollen nach vorne", diesen Satz sagt FDP-Chef Christian Lindner in letzter Zeit recht häufig. Erst beim traditionellen Dreikönigstreffen der Partei in Stuttgart Anfang des Jahres, nun Anfang der Woche bei der Vorstellung des Gesetzesentwurf zum Familiennachzug, den die FDP heute Morgen ins Parlament eingebracht hat. Lindner steht unter Druck, nicht nur wegen des Abbruchs der Jamaika-Verhandlungen.

Der FDP-Chef weiß, dass manch einer in der Partei den Hinweis der ehemaligen FDP-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in einem Beitrag für die "Süddeutsche Zeitung" richtig fand, in dem sie die FDP vor einem Rechtsruck gewarnt hat. Lindners Angriffe auf Europa und seine harten Worte gegenüber Flüchtlingen sind nicht bei allen Parteikollegen gut angekommen. Eine Debatte über einen Rechtsruck der Liberalen passt nicht zum weltoffenen Image, das sich die FDP eigentlich geben will.

Wer ihn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...