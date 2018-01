Erfurt (ots) - Das Grimme-Institut gab die Nominierungen für den 54. Grimme-Preis 2018 bekannt. Auch von KiKA gehen gleich zwei Formate ins Rennen: Die Koproduktion von KiKA, rbb, hr und ZDF "ICH bin ICH" sowie die Folge "Brickfilm" des Medienmagazins "Timster", gemeinschaftlich produziert von KiKA, rbb und NDR, sind unter den Auserwählten in der Kategorie "Kinder & Jugend".



Neben "Timster" und "ICH bin ICH" sind auch "5Vor12" (BR), die "PUR+"-Folge "Was stimmt mit mir nicht?" (ZDF), "Schau in meine Welt: Valentin und Yannick - Wir wollen tanzen" (hr), sowie "Wissen macht AH!" (WDR) in dieser Kategorie nominiert.



Die in der Medienbranche viel beachtete Preisverleihung findet seit 54 Jahren im nordrhein-westfälischen Marl statt. Für die Auswahl der Formate sind vor allem Qualität und Anspruch von Bedeutung. Ab dem 27. Januar tagen die Jurys, die insgesamt bis zu 16 Grimme-Preise vergeben können.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de