Verglichen mit den Abwärtsbewegungen der vorherigen Wochen bewegte sich der Euro-Bund Future in der letzten Woche relativ ruhig nach einem Tief am Montag bei 160,30 Prozent zur Seite und markierte einen Tag später ein Hoch bei 160,97 Prozent. In dieser engen Spanne bewegten sich die Notierungen in den letzten Tagen, wodurch die eingeleitete Abwärtsbewegung nicht gestoppt, sondern höchstens nach hinten verschoben wurde. Erst ein Anstieg über die zuletzt gesehenen Hochs um 161 Prozent könnte nun eine Erholung für die fallenden Notierungen bringen. Dagegen sollte sich der Fall unter 160,30 Prozent wie erwartet fortsetzen und könnte als erstes Ziel die Tiefs von Februar und Juli letzten Jahres um 157 Prozent anlaufen. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN VL6BT0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...