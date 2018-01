Berlin (ots) - Vom 27. bis 28. Februar der 13. Kongress Arbeitsrecht in Berlin statt. Führende Experten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends und Entscheidungen im Arbeitsrecht.



Der Kongress Arbeitsrecht behandelt in diesem Jahr den Neuregelungen bei Teilzeit, Eltern- und die Pflegezeit und Spielräume beim Betriebsübergang. Die Gestaltung von Arbeitsverträgen, die Datenschutzgrundverordnung und die Änderungen im Schwerbehindertenrecht ergänzen das umfangreiche Kongressprogramm. Einen spannenden Einblick in alternative Organisationsformen ohne Chef bietet der Vortrag zum Thema "Holacracy" am Ende des ersten Kongresstages.



2018 wird auf dem Kongress Arbeitsrecht erstmals das "Ideenforum Arbeitsrecht" veranstaltet, das parallel zum etablierten "Fachanwaltsforum" unter dem Titel "Arbeiten 4.0 - neue Arbeit, neue Perspektiven" stattfindet. In kleinen Praxisgruppen diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Themenkomplexe der Arbeitswelt 4.0.



Für den Kongress Arbeitsrecht konnten mit Prof. Dr. Anja Schlewing, Prof. Dr. Jobst-Hubertus Bauer, Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M., Prof. Dr. Björn Gaul, Prof. Dr. Jacob Joussen, Dr. Uwe Schirmer, Dr. Wolfgang Lipinski und Dr. Marc Hendrik Spielberger auch 2018 wieder hochkarätige Referenten gewonnen werden.



Der Kongress Arbeitsrecht wird in Kooperation von der Fachzeitschrift Arbeit und Arbeitsrecht und der GDA Kommunikation - Gesellschaft für Marketing und Service der Deutschen Arbeitgeber mbH unter Schirmherrschaft der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände veranstaltet.



Das ausführliche Programm, das Anmeldeformular sowie weitere Informationen finden Sie unter www.kongress-arbeitsrecht.de.



