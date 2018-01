DDR4 Very Low Profile (VLP) DRAM mit erweitertem Temperaturbereich ist speziell für die Anwendungsbereiche Überwachung, Netzwerke und Telekommunikation konzipiert



Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Innodisk hat als erster Hersteller industrieller Speichermodule eine industrietaugliche VLP-Serie mit erweitertem Temperaturbereich vorgestellt. Diese Module sollen den zahlreichen Herausforderungen in Zusammenhang mit dem rasanten Wachstum und Wandel in Märkten wie Netzwerke Überwachung und Telekommunikation begegnen.



Wachstumsstarker Markt für Überwachungslösungen



Für diesen Markt wird zwischen 2016 und 2024 ein enormes jährliches Wachstum von 17 % vorhergesagt. In Kombination mit der Digitalisierung entsteht so eine steigende Nachfrage nach intelligenten und schnellen Überwachungslösungen. Vor allem wird es dabei auf Robustheit angekommen, da diese Überwachungssysteme unter den variabelsten Einsatzbedingungen mit potenziell großen Temperaturschwankungen benötigt werden.



Monumentale Verschiebung im Telekommunikationsmarkt



Der Telekommunikationsmarkt arbeitet mit Hochdruck an der 5G-Umstellung. Handys dienen immer mehr als Online-Kommunikationstool, herkömmliche Nutzungsszenarien treten in den Hintergrund. Die Telekommunikationsnetzbetreiber sind daher gefordert, die neuen Anforderungen bezüglich hoher Geschwindigkeit und Zugänglichkeit zu erfüllen. Die Nutzer erwarten schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten, und das überall. Die Branche steht entsprechend unter Druck und muss in die Modernisierung ihrer Netzwerke investieren, selbst in abgelegenen Regionen und unter anspruchsvolleren Einsatzbedingungen.



Intelligenter, robuster Speicher



Die neue DDR4 VLP-Serie mit erweitertem Temperaturbereich erfüllt die Anforderungen bezüglich höherer Geschwindigkeit und Zugänglichkeit. Zur Eignungsprüfung werden die Module Tests bei Temperaturen zwischen -40 Grad Celsius und 85 Grad Celsius unterzogen. Die flache Bauweise (ca. 1,9 cm) ermöglicht die einfache Integration in Router, Netzwerkgeräte sowie Überwachungsgeräte. Innodisk kann garantieren, dass sämtliche DRAM-Chips die Qualitätsstandards für Originalprodukte erfüllen und umfänglichen technischen und Langlebigkeits-Support bieten.



Informationen zu Innodisk



Innodisk ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen und wird auf der Forbes-Liste Asia's 200 Best Under A Billion aufgeführt. Wir haben zufriedene Kunden in Märkten wie Embedded-Technologien, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Cloud-Speicher und heben uns durch unser Bemühen um anpassbare, zuverlässige Lösungen und beispiellosen Service ab.



Das 2005 mit Hauptsitz in Taipeh (Taiwan) gegründete Innodisk unterstützt Kunden weltweit mit technischem Support und Vertriebsteams in Kontinentalchina, Europa, Japan und den Vereinigten Staaten.



