Weniger als 55.000 Autos mit Elektromotor wurden 2017 in Deutschland verkauft - bei einem Gesamtmarkt von über drei Millionen Fahrzeugen. Die Erfolgsgeschichte der E-Mobilität wird in anderen Ländern geschrieben.

Eine Million Elektroautos will die Bundesregierung bis 2020 auf der Straße sehen. Alleine im vergangenen Jahr wurden 777.000 E-Autos verkauft - allerdings nicht in Deutschland, sondern in China. Die globale Elektromobilität wird weiter durch den Leitmarkt China bestimmt, ist das Ergebnis einer Studie des Center of Automotive Management der Hochschule Bergisch-Gladbach.

Die Forscher haben hierzu die Absatzzahlen ausgewählter Märkte analysiert. In China kommen E-Fahrzeuge demnach auf einen Marktanteil von 2,7 Prozent (2016: 1,8 Prozent). Das Wachstum sei vor allem auf die rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge (BEV) zurückzuführen, die um über 60 Prozent auf rund 652.000 Einheiten zugelegt haben. Plug-in-Hybride (PHEV) kamen mit 125.000 Fahrzeugen nur auf ein Wachstum von 28 Prozent. Die Verhältnisse sind also klar verteilt: 84 Prozent der Neuzulassungen, die in China in die Gruppe der New Energy Vehicles fallen, sind reine E-Autos (batterieelektrische Autos und Brennstoffzelle).

"China setzt seine Rolle als globaler Taktgeber der E-Mobilität unbeirrt und mit zunehmender Dynamik fort", sagt Studienleiter Stefan Bratzel. "Maßgebend für diese Strategien ist dabei weniger die Luftreinhaltung. Vielmehr spielen industriepolitische Motive eine Hauptrolle wie die Unabhängigkeit von Ölimporten und die Herausbildung von global tätigen Automobilherstellern und Zulieferern mit Elektrokompetenz ...

