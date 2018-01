Berlin - In den ersten Wochen des Jahres hat der Euro seinen Höhenflug gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt, so Alexander Lukas, CFA bei der Weberbank.Im Zuge dessen habe auch der Goldpreis zugelegt. Unterstützt durch die US-Steuerreform seien die Aktienkurse auf breiter Front gestiegen, während die Kurse von länger laufenden Staatsanleihen in z.B. Deutschland und den USA gefallen seien. Die Erwartungen an die Europäische Zentralbank hätten dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt.

