BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. Merkel wird am Mittwoch eine Rede im Plenum halten, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. Laut Merkels Sprecher steht Europa im Mittelpunkt des Tagesprogramms. Die Kanzlerin werde das Wirtschaftsforum auch dazu nutzen, einzelne bilaterale Gespräche mit anderen Politikern zu führen. Mit US-Präsident Donald Trump wird sie allerdings nicht zusammenkommen, da er an einem anderen Konferenztag in den Schweizer Alpen eintrifft. Das Weltwirtschaftsforum wird am Dienstag kommender Woche eröffnet.

January 19, 2018 05:46 ET (10:46 GMT)

