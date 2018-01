FRANKFURT (Dow Jones)--Das Sturmtief "Friederike" hat das Schienennetz der Deutschen Bahn am Donnerstag hart getroffen. Wie der Staatskonzern mitteilte, hat es an über 200 Streckenabschnitten Beschädigungen in Millionenhöhe hinterlassen.

Die Deutsche Bahn hatte den Fernverkehr am Donnerstag wegen des Sturms bundesweit eingestellt. "Die Entscheidung, die Sicherheit unserer Fahrgäste und Mitarbeiter über alles zu stellen, war richtig", sagt Berthold Huber, DB-Vorstand Personenverkehr, laut Mitteilung. Die Mitarbeiter seien seit der Nacht im Einsatz, um die Strecken zu räumen und wieder befahrbar zu machen.

Am Freitag wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Da aber zahlreiche Strecken noch gesperrt sind, müssen Reisende mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

