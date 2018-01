München (ots) -



- Drei neue Folgen des erfolgreichen Dating-Formats - Singles wählen aus sechs nackten Kandidaten ihren Favoriten - mit dabei: Promilady Cathy Lugner - Moderation: Milka Loff Fernandes - Ab 5. Februar 2018, montags um 22:15 Uhr bei RTL II



Die erste Staffel von "Naked Attraction - Dating hautnah" hat für jede Menge Aufsehen und Gesprächsstoff gesorgt - nun geht das Dating-Format mit neuen Folgen in die zweite Runde. Auch diesmal geht es um die Fragen: Was sagt mein Körper über mich aus? Wie wirke ich ganz ohne schicke Klamotten und Styling-Accessoires auf andere? Und welche körperlichen Merkmale machen einen Menschen als Partner interessant - oder gerade nicht? Neben Männern und Frauen zwischen Anfang 20 und Ende 50 wagt auch Promilady Cathy Lugner das Experiment mit den nackten Tatsachen.



Ein Single, sechs Kandidaten und eine ungewöhnliche Situation: Bei "Naked Attraction - Dating hautnah" präsentieren sich die Kandidaten völlig nackt in sechs Boxen. Ihre Körper werden erst nach und nach aufgedeckt und das Gesicht als letztes gezeigt. Die Singlefrauen und Singlemänner haben die Qual der Wahl, wen sie näher kennenlernen möchten. Dabei müssen sie sich komplett auf den ersten Eindruck der nackten Körper verlassen.



Im Rahmen des Dating-Experiments erklären die Singles, welche körperlichen Reize sie ansprechen und warum. Interessante wissenschaftliche Fakten erläutern darüber hinaus, welche Faktoren die Partnerwahl beeinflussen.



Präsentiert wird die Show von Moderatorin Milka Loff Fernandes.



"Naked Attraction - Dating hautnah" ist die Adaption eines britischen Erfolgsformats und wird von der Tower Productions GmbH produziert.



"Naked Attraction - Dating hautnah" ab 5. Februar 2018, montags um 22:15 Uhr bei RTL II



