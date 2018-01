Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 17,40 auf 18,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Kombination aus etwas besseren Basel-4-Ergebnissen, etwas niedrigeren Kapitalkosten und lediglich moderaten Kürzungen für den Gewinn je Aktie ergebe das neue Kursziel für das Papier der niederländischen Bank, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. ING wachse international und sei unter den Banken der Benelux-Staaten am günstigsten bewertet./ajx/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN: NL0011821202