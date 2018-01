Dieter Imboden hat die Exzellenzinitiative der Bundesregierung evaluiert. Der Schweizer Professor lobt das hohe Niveau deutscher Hochschulen trotz kleiner Etats - und sieht doch große Probleme.

WirtschaftsWoche: Herr Imboden, Sie haben die internationale Expertenkommission geleitet, die die Exzellenzinitiative der deutschen Bundesregierung evaluiert hat. Wie bewerten sie die deutsche Hochschullandschaft?Eigentlich ist das deutsche System und sind die Forschenden und Lehrenden an deutschen Hochschulen fantastisch.

Aber?Aber sie kämpfen im internationalen Vergleich mit sehr kurzen, stumpfen Spießen. Ich habe eine große Hochachtung für meine Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Aber zum Teil sind die Bedingungen, die politisch vorgegeben sind, sehr viel schlechter als etwa bei uns in der Schweiz. Deshalb müsste man den Hochschulen viel mehr den Rücken stärken.

Woran machen Sie diese Ungleichheit fest?Wenn Sie die RWTH Aachen oder die TU München, die zu den besten deutschen Universitäten zählen, etwa mit der ETH Zürich vergleichen, dann merken sie schnell: Wir haben bei uns sehr viel mehr Geld. Das muss man bei jedem Vergleich berücksichtigen. Es kommen auch auf einen Professor viel weniger Studenten. Da ist es natürlich ganz klar, dass die Verhältnisse anders sind.

Sollten sich die deutschen Hochschulen ein Beispiel an den Schweizer Institutionen nehmen?

Beide Länder haben ein föderalistisches System, in dem die Verantwortung für die Universitäten nicht beim Bund, sondern beim Land beziehungsweise in der Schweiz beim Kanton liegt. Die Schweiz hat schon vor über 50 Jahren lernen müssen, dass die meisten Kantone für die alleinige Finanzierung einer modernen Universität zu schwach sind. Seither gewährt der Bund eine Sockelfinanzierung, deren Höhe von der Finanzkraft des betreffenden Kantons abhängt, ohne dass dadurch der Bund die Hochschulen übernommen hätte. In Deutschland haben sich die Länder gegen eine permanente Mitfinanzierung durch den Bund zu lange gewehrt. Erst kürzlich ist das so genannte Kooperationsverbot im Grundgesetz aufgehoben worden.

Was wäre der Vorteil der Bundesfinanzierung einiger Hochschulen?Wenn es ein paar gibt, die mehr ...

