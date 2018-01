Linz - Die Inflation ist in Russland seit Mitte 2015 (Spitzenwerte von knapp 17%) rückläufig, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuell liege der Wert bei 2,5%. Die Notenbank habe bereits mehrfach den Leitzins von 17% Ende 2014 auf heute 7,75% angepasst. Die nächste Sitzung sei am 9. Februar 2018. Hier werde mit einer Reduzierung um 25 Punkte gerechnet. Der Russische Rubel (RUB) bleibe schwach. Kurse über 70,00 in EUR/RUB würden immer wahrscheinlicher. (19.01.2018/alc/a/a)

