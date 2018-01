Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach einem zunächst richtungslosen Verlauf bis am Mittag in die Gewinnzone vorgerückt. Der Leitindex SMI profitiert vor allem von den stark avancierenden und sich erholenden Pharmaaktien, die den Index zurück bis an die Schwelle von 9'500 Punkten führen. Aber auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...