Bern - Der Schweizer Grand Prix Literatur 2018 geht an die Tessinerin Anna Felder für die Originalität ihres Gesamtwerks mit seinem subtilen Stil, geprägt von Menschlichkeit und Humor. Den Spezialpreis Übersetzung erhält die deutschsprachige Autorin und Übersetzerin Yla Margrit von Dach. Neben diesen beiden Auszeichnungen für Gesamtwerke werden zusätzlich die Schweizer Literaturpreise für im vergangenen Jahr erschienene literarische Werke vergeben. Die Preisverleihung findet am 15. Februar 2018 in der Nationalbibliothek in Bern statt.

Anna Felder wurde 1937 in Lugano geboren. Sie hat in Zürich und Paris studiert und mit einer Arbeit zu Eugenio Montale promoviert. Heute lebt sie in Aarau und im Tessin.

Von ihrem ersten, 1970 erschienenen Roman Quasi Heimweh bis zu den 2017 veröffentlichten Kurzgeschichten des Bandes Liquida schuf ...

