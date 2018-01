Zürich - Rund anderthalb Monate vor dem Abstimmungstermin liegen die Gegner der No-Billag-Initiative gemäss einer Umfrage klar in Führung. 59% würden die Initiative klar oder eher ablehnen. Die neue Finanzordnung scheint weitgehend unbestritten.

36% würden gemäss der am Freitag veröffentlichten Tamedia-Umfrage für die No-Billag-Initiative stimmen, 4% würden eher ein Ja in die Urne legen. Klar Nein sagen 56% der Befragten, drei% würden eher Nein stimmen. Ein% der Umfrageteilnehmenden machte keine Angaben.

In bisherigen Umfragen schienen die Befürworter der Initiative noch im Vorsprung zu sein. So zeigte eine Anfang Dezember veröffentlichte Umfrage der "SonntagsZeitung", dass 57% der Befragten der Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren zustimmen würden. Nur 34% äusserten sich damals gegen die Initiative.

SVP für, Rentner gegen No-Billag

Die grösste Unterstützung erhält die Initiative von Wählern der SVP mit 73%. Am wenigsten befürworten SP-Anhänger das Volksbegehren: Nur 17% würden Ja oder Eher Ja stimmen.

Am stärksten befürwortet wird die Initiative mit 42% in der Deutschschweiz, die stärkste Ablehnung erfährt das Volksbegehren in der französischsprachigen Schweiz ...

