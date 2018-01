Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach einem zunächst richtungslosen Verlauf bis am Mittag in die Gewinnzone vorgerückt. Der Leitindex SMI profitiert vor allem von den stark avancierenden und sich erholenden Pharmaaktien, die den Index zurück bis an die Schwelle von 9'500 Punkten führen. Aber auch Zykliker werden am Tag des "kleinen" Optionsverfalls gut nachgefragt.

In einem eigentlich ruhigen und von Vorsicht geprägten Handel haben auch die europäischen Finanzmärkte im Verlauf des Morgens an Fahrt aufgenommen. Die Stimmung am Markt sei aber nach wie vor von Vorsicht geprägt und allgemein fehlten Impulse, meinen Marktexperten. Am Nachmittag könnten die Angaben der Universität Michigan zum Konsumentenvertrauen bewegen. Noch offen bleibt, ob in der US-Budgetdebatte nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat dem Gesetzesentwurf zustimmen wird, der einen "Shutdown" verhindern soll.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis 12 Uhr 0,44% auf 9'493,51 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht mit 0,47% im Plus bei 1'562,39 Punkten und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,46% auf 10'922,54 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren nun bereits 25 im Plus, nur noch vier im Minus und eine Aktie unverändert (Zurich).

Bei den Blue Chips weiten Geberit (+1,9% auf 461,30 CHF) die starken Avancen des Vortages aus. Der Sanitärtechniker hatte am Donnerstag mit guten Umsatzzahlen überzeugt und an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...